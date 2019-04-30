Воронежские следователи рассказали, в каких случаях родительское невнимание приводило к гибели детей

СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-30T13:04:47+03:00

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В теплое время года возрастает риск несчастных случаев с участием детей. Об этом говорят в Следственном комитете.

Основными причинами гибели детей на водных объектах Воронежской области в 2017-2018 годах были купание в необорудованных местах, незнание правил безопасного поведения и отсутствие контроля взрослых.

Последняя отмеченная причина характерна и для другого источника повышенной опасности - окон. Родители оставляли детей без присмотра, те самостоятельно забирались на подоконник, пододвигая к нему, например, стул, потом опирались на противомоскитную сетку и выпадали вниз вместе с ней...

Летом вырастает и количество ДТП с участием несовершеннолетних. Специалисты говорят, что дети самостоятельно не умеют предвидеть опасность, правильно оценить расстояние до приближающегося автомобиля.

- Для незамедлительного реагирования на обращения о совершенном или готовящемся преступлении в отношении детей в следственном управлении Следственного комитета РФ по Воронежской области организована телефонная линия «Ребенок в опасности». Сообщения принимаются по телефону (473) 222-60-02, либо с мобильного телефона по номеру 123 (круглосуточно), - рассказали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU