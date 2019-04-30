Руководители региона поздравили воронежцев с Праздником Весны и Труда

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-30T12:59:57+03:00

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Уважаемые жители Воронежской области!

Сердечно поздравляем вас с 1 Мая!

Этот теплый, солнечный праздник по традиции создает хорошее настроение и дает возможность отдыха в череде будней. Будней, в которые многие воронежцы добросовестно трудятся, заботясь о благополучии своих близких, принося пользу региону и стране.

Спасибо каждому, кто честно и ответственно выполняет свой профессиональный и гражданский долг. Именно на вас, уважаемые друзья, сегодня держится вся экономика области. Именно вы обеспечиваете все насущные потребности земляков. Именно вам регион обязан уверенностью в своем достойном будущем.

Наша безграничная благодарность – старшему поколению, учившему нас жить по совести и ударно пополнявшему достижения родного края.

Органы государственной власти области продолжат планомерную работу над повышением благосостояния граждан и увеличением социальной заботы о тех, кто в ней нуждается.

Желаем всем радостно провести майские праздники! Будьте здоровы, счастливы, полны оптимизма и светлых надежд, дорогие земляки!

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ИСТОЧНИК KP.RU