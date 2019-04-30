В Воронеже встретили легендарный «Поезд Победы»

СЕГОДНЯ 12:56 2019-04-30T12:56:41+03:00

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«Поезд Победы» делал остановки на вокзалах ЮВЖД. Он начал свое путешествие со станции Прохоровка в Белгородской области и завершил поездку в Воронеже. За неделю ретро-паровоз побывал в Белгороде, Лисках, Поворино, Ртищево, Тамбове, Грязях, Мичуринске, Ельце и Липецке. Во время каждой остановки была организована театрализованная реконструкция событий мая 1945 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU