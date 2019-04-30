Под Воронежем администрация района незаконно продала лакомый участок у реки

СЕГОДНЯ 12:43 2019-04-30T12:57:17+03:00

Вопрос в том, кто теперь за все это ответит

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Администрация Рамонского района продала частному лицу участок площадью 9500 кв.м. вблизи деревни Ивницы. Раньше эти земли имели сельскохозяйственное назначение. Участок частично расположен в пределах береговой полосы реки Воронеж.

Далее схема разворачивалась так: территорию поделили на семь частей, которые перевели в земли населенных пунктов. И вот уже не сельскохозяйственные участки, а участки под дома были проданы другим физлицам. Так образовалась улица Дачная.

- Между тем, в силу закона береговая полоса водного объекта находится в собственности Российской Федерации, предназначена для общего пользования и не подлежит приватизации, - сообщили в областной прокуратуре.

На момент проверки в прибрежной защитной полосе водоохраной зоны и в русле реки Воронеж собственники ряда земельных участков с нарушением природоохранного, водного законодательства уже начали активно проводить земляные и строительные работы.

- Действия администрации по предоставлению береговой полосы реки Воронеж в частную собственность грубо нарушили интересы Российской Федерации и права граждан на доступ к водному объекту, создали угрозу причинения ущерба его экосистеме как компоненту окружающей среды, - комментируют в прокуратуре.

Рассмотрев иск прокуратуры района, суд признал незаконным образование исходного земельного участка. Так что недействительными стали и результаты межевания и договоры купли-продажи. Более того, бывших собственников земельных участков обязали привести территорию береговой полосы и русла реки Воронеж в первоначальное состояние.

Но, как ответит за это администрация Рамонского района? И что будет с тем человеком, который первым умудрился «прихватить» лакомый участок? Или же отвечать придется только тем людям, которые покупали уже правильно оформленную землю и сами по сути оказались обмануты?

ИСТОЧНИК KP.RU