2019-04-30T12:28:51+03:00
Общество

Почтовые отделения Воронежской области не будут работать 1 и 9 мая

Также в связи с праздниками изменится график и в другие дни
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно в мобильном приложении Почты РоссииУточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно в мобильном приложении Почты РоссииФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

1 и 9 мая 2019 года для почтовых отделений Воронежской области объявлены выходными. В эти дни не проводится обмен почты с отделениями связи, доставка отправлений, периодических печатных изданий и выемка писем из ящиков.

Во вторник 30 апреля и в среду 8 мая почтовые отделения всех классов будут работать с сокращением рабочего дня на один час.

2 и 10 мая работа пройдет в соответствии с графиком субботы, а 3 мая – по режиму воскресенья. 4, 5, 11 и 12 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно в мобильном приложении Почты России. Оно доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже выкопали авиабомбу весом в 100 килограмм
Воронежские акробатки примут участие в первенстве Европы
В Воронеже мужчина устроил поножовщину во дворе из-за ревности
В Воронежской области в майские праздники изменится расписание 30 электричек
Воронежец не смог угнать автомобиль и спалил его дотла
Квартет «И» покажет воронежцам «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках»
Спектакль "100% Воронеж" превратили в выставку
Воронежские следователи рассказали, в каких случаях родительское невнимание приводило к гибели детей
Руководители региона поздравили воронежцев с Праздником Весны и Труда
В Воронеже встретили легендарный «Поезд Победы»
Под Воронежем администрация района незаконно продала лакомый участок у реки
В Воронеже хакера, взламывавшего страницы «Вконтакте», приговорили к году работ
В Воронеже конфликт в маршрутке закончился избиением