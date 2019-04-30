Почтовые отделения Воронежской области не будут работать 1 и 9 мая
1 и 9 мая 2019 года для почтовых отделений Воронежской области объявлены выходными. В эти дни не проводится обмен почты с отделениями связи, доставка отправлений, периодических печатных изданий и выемка писем из ящиков.
Во вторник 30 апреля и в среду 8 мая почтовые отделения всех классов будут работать с сокращением рабочего дня на один час.
2 и 10 мая работа пройдет в соответствии с графиком субботы, а 3 мая – по режиму воскресенья. 4, 5, 11 и 12 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.
Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.
Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно в мобильном приложении Почты России. Оно доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.
ИСТОЧНИК KP.RU