Почтовые отделения Воронежской области не будут работать 1 и 9 мая

СЕГОДНЯ 12:27 2019-04-30T12:28:51+03:00

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно в мобильном приложении Почты России Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Также в связи с праздниками изменится график и в другие дни

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1 и 9 мая 2019 года для почтовых отделений Воронежской области объявлены выходными. В эти дни не проводится обмен почты с отделениями связи, доставка отправлений, периодических печатных изданий и выемка писем из ящиков.

Во вторник 30 апреля и в среду 8 мая почтовые отделения всех классов будут работать с сокращением рабочего дня на один час.

2 и 10 мая работа пройдет в соответствии с графиком субботы, а 3 мая – по режиму воскресенья. 4, 5, 11 и 12 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно в мобильном приложении Почты России. Оно доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

ИСТОЧНИК KP.RU