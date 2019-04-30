2019-04-30T12:21:05+03:00
Происшествия

В Воронеже хакера, взламывавшего страницы «Вконтакте», приговорили к году работ

За свою «работу» парень получал от 2500 до 4500 рублей
Олег ИВАНОВ
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21-летний воронежец Романа И. в 2016 году зарегистрировался на различных интернет-форумах, где разместил объявления о предоставлении услуг «взлома» страниц в социальных сетях и электронных почтовых адресов.

Известно, что с февраля по май 2018 года этот парень по заказу нескольких человек получил логины и пароли страниц в социальной сети «Вконтакте», а также электронной почты «Яндекс». Эти данные ему удалось узнать с помощью различных аккаунтов в социальных сетях и «фишинговых страниц», внешне схожих с настоящими страницами службы поддержки электронных сервисов. Все пороли «взломщик» передал заказчикам. За свою «работу» парень получал от 2500 до 4500 рублей.

На днях Советским районный суд Воронежа с участием представителя прокуратуры рассмотрел уголовное дело в отношении 21-летнего юноши. Он признан виновным в «Неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации..» (ч. 2 ст. 272 УК РФ) Суд в итоге приговорил Романа к году исправительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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