2019-04-30T12:20:51+03:00
Происшествия

В Воронеже конфликт в маршрутке закончился избиением

Пассажир на выходе столкнулся с агрессивной компанией
Виктор ПАВЛОВ
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После знакомства с криминальными сводками возникает ощущение, что в Воронеже опасность может подстерегать везде - и в подъезде, и на улице, и даже в общественном транспорте. 35-летний мужчина выходил из маршрутки, когда навстречу ему стала подниматься шумная компания. Произошел обмен любезностями.

Когда мужчина подходил к дому, то увидел, что те же господа догоняют его (оказывается, в маршрутку они все-таки не сели). Парни подошли к нему, несколько раз ударили, забрали из кармана куртки портмоне с деньгами и документами, а потом спокойно ушли.

- Участковые нашли предполагаемых участников противоправного деяния. Это оказались неоднократно судимые за имущественные преступления, грабеж и преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств 24-летний и двое 30-летних жителей Советского района, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Все они были задержаны и доставлены в отдел полиции.

За грабеж мужчинам грозит до 7 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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