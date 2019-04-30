Воронежские бизнес-центры оказались беззащитны перед террористической угрозой

СЕГОДНЯ 12:10 2019-04-30T12:10:24+03:00

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Сотрудники региональных прокуратуры и УФСБ проверили, насколько соответсвуют законодательству об антитеррористической защищенности воронежские бизнес-центры. Всего было обследовано около 50 зданий.

- Руководство большинства объектов не приступило к исполнению требований об антитеррористической защищенности, - отметили в прокуратуре. - На большинстве объектов отсутствует надлежащая охрана, а инженерно-техническое оснащение не соответствует требованиям.

Два бизнес-центра почему-то и вовсе были не включены в перечень мест массового пребывания. Кроме того, в двух случая выяснилось, что защиту офисных сотрудников доверили охранным предприятиям, у которых нет соответствующих лицензий.

Внесено 24 представления об устранении нарушений закона руководителям объектов, охранных организаций, а также главе города Воронеж.

ИСТОЧНИК KP.RU