Стало известно, как будут работать поликлиники Воронежа на майские праздники

СЕГОДНЯ 11:54 2019-04-30T11:54:28+03:00

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В период праздников с 1 по 12 мая 2019 года медицинские организации Воронежской области будут работать в режиме повышенной готовности. Вместе с тем 1, 5, 9, 12 мая – в поликлиниках будут выходные дни. 2, 3, 4, 10, 11 мая они будут работать по графику субботнего дня. А вот 6, 7 и 8 мая – стандартные рабочие дни.

БУЗ ВО «Воронежское областное патологоанатомическое бюро» и БУЗ ВО ««Воронежское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» будут работать: 2, 4, 10 и 11 мая.

Неотложная стоматологическая помощь будет оказываться в круглосуточном режиме БУЗ ВО Воронежская клиническая стоматологическая поликлиника №4» и БУЗ ВО «Воронежская детская клиническая стоматологическая поликлиника №2» с 1 по 2 мая и с 9 по 10 мая.

Стационары города и области будут работать в круглосуточном режиме для обеспечения непрерывного и преемственного диагностического процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU