Начинающий трейдер из Воронежа потерял 915 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-30T11:38:56+03:00

Мужчина играл на бирже, но полученный доход так и не увидел

Изменить размер текста: A A

31-летний воронежец зарегистрировался на одном из сайтов, рекламировавшем увеличение пассивного дохода путем электронных торгов на бирже. На протяжении месяца мужчина вкладывал средства на счет, созданный в личном кабинете, и следил за увеличением своего электронного дохода.

История успеха? Вовсе нет: когда начинающий трейдер захотел вывести вложенные средства и полученную прибыль со своего счета, начались проблемы. Организаторы сайта сначала предложили ему сомнительную схему приобретения товара. А в дальнейшем и вовсе заявили, о минусовом балансе на электронном счете потерпевшего. Ущерб составил 915 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU