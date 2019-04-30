2019-04-30T11:38:56+03:00
Происшествия

Начинающий трейдер из Воронежа потерял 915 тысяч рублей

Мужчина играл на бирже, но полученный доход так и не увидел
Олег ИВАНОВ
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31-летний воронежец зарегистрировался на одном из сайтов, рекламировавшем увеличение пассивного дохода путем электронных торгов на бирже. На протяжении месяца мужчина вкладывал средства на счет, созданный в личном кабинете, и следил за увеличением своего электронного дохода.

История успеха? Вовсе нет: когда начинающий трейдер захотел вывести вложенные средства и полученную прибыль со своего счета, начались проблемы. Организаторы сайта сначала предложили ему сомнительную схему приобретения товара. А в дальнейшем и вовсе заявили, о минусовом балансе на электронном счете потерпевшего. Ущерб составил 915 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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