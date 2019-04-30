В Воронеже попала на видео жуткая дорога на Новгородской

СЕГОДНЯ 11:33 2019-04-30T11:33:55+03:00

С одной ее стороны положили новый асфальт, зато с другой она совершенно раздолбана [видео]

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В паблике «Мой и твой Воронеж» опубликовали видео, на котором запечатлена жуткая дорога на улице Новгородской (на участке от Беговой до улицы 45 Стрелковой Дивизии). Точнее, «убитой» выглядит ее часть. На половине дороги нормальный асфальт, зато на другой – колдобина на колдобине.

- На этой улице только начали устанавливать бортовой камень, - прокомментировали в управлении информации мэрии Воронежа. - На улице Новгородской работы будут проведены с полной заменой асфальта. Заказчик уже передал подрядчику предписание соблюдать требования к культуре организации работ.

Что имеют в виду под культурой организации работ? Дело в том, что знак, обозначающий ремонт, поставили только перед началом недоделанного участка дороги. Днем водители, естественно, спокойно могут проехать по достаточно ровному асфальту, а вот в темноте можно вильнуть вправо. А потом машине может понадобиться серьезный ремонт. В мэрии сообщили, что компанию-подрядчика обяжут поставить ограждение по всему периметру ремонтируемого участка. Но когда дорожники это сделают, сказать затруднились.

Жуткая дорога на улице Новгородской.

ИСТОЧНИК KP.RU