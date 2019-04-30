2019-04-30T11:33:55+03:00
Общество

В Воронеже попала на видео жуткая дорога на Новгородской

С одной ее стороны положили новый асфальт, зато с другой она совершенно раздолбана [видео]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Эх, российская дорога...Эх, российская дорога...Фото: Иван Смирнов.
Изменить размер текста:

В паблике «Мой и твой Воронеж» опубликовали видео, на котором запечатлена жуткая дорога на улице Новгородской (на участке от Беговой до улицы 45 Стрелковой Дивизии). Точнее, «убитой» выглядит ее часть. На половине дороги нормальный асфальт, зато на другой – колдобина на колдобине.

- На этой улице только начали устанавливать бортовой камень, - прокомментировали в управлении информации мэрии Воронежа. - На улице Новгородской работы будут проведены с полной заменой асфальта. Заказчик уже передал подрядчику предписание соблюдать требования к культуре организации работ.

Что имеют в виду под культурой организации работ? Дело в том, что знак, обозначающий ремонт, поставили только перед началом недоделанного участка дороги. Днем водители, естественно, спокойно могут проехать по достаточно ровному асфальту, а вот в темноте можно вильнуть вправо. А потом машине может понадобиться серьезный ремонт. В мэрии сообщили, что компанию-подрядчика обяжут поставить ограждение по всему периметру ремонтируемого участка. Но когда дорожники это сделают, сказать затруднились.

Жуткая дорога на улице Новгородской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже выкопали авиабомбу весом в 100 килограмм
Воронежские акробатки примут участие в первенстве Европы
В Воронеже мужчина устроил поножовщину во дворе из-за ревности
В Воронежской области в майские праздники изменится расписание 30 электричек
Воронежец не смог угнать автомобиль и спалил его дотла
Квартет «И» покажет воронежцам «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках»
Спектакль "100% Воронеж" превратили в выставку
Воронежские следователи рассказали, в каких случаях родительское невнимание приводило к гибели детей
Руководители региона поздравили воронежцев с Праздником Весны и Труда
В Воронеже встретили легендарный «Поезд Победы»
Под Воронежем администрация района незаконно продала лакомый участок у реки
Почтовые отделения Воронежской области не будут работать 1 и 9 мая
В Воронеже хакера, взламывавшего страницы «Вконтакте», приговорили к году работ
В Воронеже конфликт в маршрутке закончился избиением