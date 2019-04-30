В память о профессоре Льве Кройчике на воронежском журфаке установят мемориальную доску

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-30T13:11:43+03:00

Аудитории № 110 в учебном корпусе № 6 будет присвоено имя Льва Ефремовича Кройчика

Кроме того, студенты смогут за отличную учебу получать стипендию имени Льва Ефремовича

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29 апреля ученый совет Воронежского госуниверситета утвердил программу увековечивания памяти заслуженного работника высшей школы РФ, профессора, доктора филологических наук, заведующего кафедрой истории журналистики и литературы Льва Ефремовича Кройчика. Об этом сообщил декан факультета журналистики Владимир Тулупов.

Так, аудитории № 110 в учебном корпусе № 6 будет присвоено имя Льва Ефремовича Кройчика. Там будет установлена мемориальная доска в память о профессоре. Ее открытие планируется 27 мая на вечере памяти Льва Ефремовича.

Кроме того, будет учреждена Комиссия по творческому наследию выдающегося воронежского публициста и преподавателя. Студенты факультета журналистики смогут за отличную учебу и активную общественную и творческую деятельность получать стипендию имени Льва Ефремовича Кройчика.

Будет учрежден именной диплом «За лучшую научную студенческую работу по поэтике публицистики» - его будут вручать на ежегодном Дне факультета. В этот же день студенты могут быть отмечены в именной номинации «За художественно-публицистические публикации» в конкурсе «Практика года».

Профессор Лев Кройчик ушел 11 апреля на 85-м году жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU