В память о профессоре Льве Кройчике на воронежском журфаке установят мемориальную доску
29 апреля ученый совет Воронежского госуниверситета утвердил программу увековечивания памяти заслуженного работника высшей школы РФ, профессора, доктора филологических наук, заведующего кафедрой истории журналистики и литературы Льва Ефремовича Кройчика. Об этом сообщил декан факультета журналистики Владимир Тулупов.
Так, аудитории № 110 в учебном корпусе № 6 будет присвоено имя Льва Ефремовича Кройчика. Там будет установлена мемориальная доска в память о профессоре. Ее открытие планируется 27 мая на вечере памяти Льва Ефремовича.
Кроме того, будет учреждена Комиссия по творческому наследию выдающегося воронежского публициста и преподавателя. Студенты факультета журналистики смогут за отличную учебу и активную общественную и творческую деятельность получать стипендию имени Льва Ефремовича Кройчика.
Будет учрежден именной диплом «За лучшую научную студенческую работу по поэтике публицистики» - его будут вручать на ежегодном Дне факультета. В этот же день студенты могут быть отмечены в именной номинации «За художественно-публицистические публикации» в конкурсе «Практика года».
Профессор Лев Кройчик ушел 11 апреля на 85-м году жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU