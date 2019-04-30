В центре Воронежа появится граффити в виде георгиевской ленты

СЕГОДНЯ 10:18 2019-04-30T10:18:05+03:00

Работы по укреплению стены, на которой будет рисунок, уже начались

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В преддверии 9 мая отремонтируют подпорную стену по улице Плехановской вдоль дома №22 - на которой впоследствии появится тематическое граффити в виде георгиевской ленты. Об этом 30 апреля сообщили в управе Центрального района города.

С инициативой выступила инженерно-консалтинговая компания «Солвер». Сотрудники уже приступили к ремонтным работам: шпаклевке, грунтовке и покраске. Финальным этапом работ станет граффити, которое украсит центр города к предстоящему празднику – Дню Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU