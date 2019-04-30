Авиакомпания NordStar запустила рейс из Воронежа в Норильск
В Международном аэропорту Воронеж 29 апреля встретили первый регулярный рейс Норильск-Воронеж-Сочи. Новым партнером, на чьих бортах и осуществляется данный перелет, стала авиакомпания NordStar.
Полеты на самолетах Boeing 737-800 будут выполняться еженедельно по понедельникам. Лайнеры сначала будут садиться в Воронеже, а потом - в Сочи.
Таким образом, при вылете из Норильска в 13:45, пассажиры должны оказаться в Воронеже уже в 14:55, но по местному времени. Далее вылет из Воронежа в 15:55 - в Сочи же самолет будет в 17:55.
Обратный вылет из Сочи намечен на 18:55. Соответственно в Воронеже самолет будут ждать к 20:55. Вылет в Норильск состоится в 21:55, а приземлится самолет в 6:45.
ИСТОЧНИК KP.RU