2019-04-30T09:42:31+03:00
Происшествия

Банда из Воронежской области, наводившая ужас на сельские магазины и почты, отправится за решетку

Только один из участников отделался условным сроком
Олег ИВАНОВ
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Калачеевский районный суд признал виновной банду из четырех человек, которая в 2017 году совершила 27 краж из магазинов и почтовых отделений, расположенных в селах Воронежской и Липецкой областей. 33-летний воронежец, 20-летний жителя Бутурлиновского района и двое жителей Таловского района в возрасте 22 и 27 лет наворовали более чем на 2,5 миллионов рублей.

Кроме этого, на счету воронежцы оказалось еще пять краж из магазинов Воронежской области, которые он совершил в одиночку.

Действовала по не хитрому плану: приезжали в село на арендованном автомобиле и с помощью навигатора искали близлежащий магазин или почту. Предварительно они определяли график работы и наличие охраны. С помощью монтировки, отвертки воры в масках проникали в выбранное помещение и забирали все ценное.

В ноябре 2017 года воры были задержаны, но суд состоялся лишь на днях.

Воронежец проведет 4 года и 6 месяцев в колонии строгого режима. 22-летний житель Таловского района - 3 года и 6 месяцев. А его 27-летний земляк отделался всего лишь условным лишение свободы на полтора года. Парень из Бутурлиновского района отправится в колонию на 2 года и 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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