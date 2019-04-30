Сезон фонтанов традиционно откроют в Воронеже 1 мая

СЕГОДНЯ 08:51 2019-04-30T08:53:23+03:00

В Кольцовском сквере фонтан будет работать со вторника по воскресенье, с 10.00 до 21.00 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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29 апреля прошел пробный пуск фонтанов в Кольцовском сквере и на площади Победы. Для этого был проведен косметический ремонт их чаш, заменены вышедшие из строя детали, отрегулирована работа сооружений. Сезон фонтанов будет открыт в Воронеже традиционно 1 мая.

Праздник будет посвящен 150-летней годовщине появления в Воронеже водопровода. В 20.00 жители города смогут стать свидетелями момента запуска фонтанов. В Кольцовском сквере у светомузыкального фонтана пройдет танцевальная программа.

В то же время на площади Победы жители города смогут услышать кавер-версии мировых музыкальных хитов в исполнении воронежской группы «Капли дождя». Как и в прошлом году, 1 мая с 20.00 до 21.00 фонтан «на Победе» также станет свето-музыкальным.

С 1 мая фонтаны в Воронеже, как сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж», будут работать в обычном режиме. В Кольцовском сквере со вторника по воскресенье, с 10.00 до 21.00 - в рабочие дни, с пятницы по воскресенье с 21.00 до 22.30 в светомузыкальном режиме. Понедельник – санитарный день, а с 14.00 до 16.00 ежедневно – технический перерыв.

ИСТОЧНИК KP.RU