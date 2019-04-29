Охранять воронежцев в майские праздники будут более 2000 силовиков

29 Апр 23:13 2019-04-29T23:19:09+03:00

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По оценкам силовиков, в мероприятиях майских праздников (Первомай и День Победы) примут участие более 640 тысяч жителей Воронежской области, из них 450 тысяч - в столице Черноземья. Обеспечивать охрану общественного порядка и общественной безопасности в эти дни будут более 2000 сотрудников полиции, 680 представителей народных дружин, казачества и работников частных охранных организаций, сообщил замначальника Главного управления МВД России по Воронежской области Александр Коротеев. Будет координирована работа всех силовых ведомств - ФСБ, МЧС, Росгвардии, полиции на транспорте, следователей, прокуратуры. В ГУ МВД России по Воронежской области создали оперативный штаб и рабочую группу для мониторинга оперативной обстановки и выработки решений в случае ЧП.

Перед праздниками проверят на предмет обнаружения взрывных устройств места проведения мероприятий, подвалы, чердаки зданий, расположенных в непосредственной близости к местам празднования. Во время праздников большее число сотрудников ГИБДД будут обеспечивать безопасность дорожного движения. Подразделения Госавтоинспекции области окажут помощь по сопровождению автотранспорта с ветеранами до мест проведения праздничных мероприятий и обратно.

Как заверил Александра Коротеева, особое внимание правоохранители уделят вопросам предупреждения преступлений, прежде всего, мошенничеств в отношении ветеранов.

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ИСТОЧНИК KP.RU