2019-04-29T20:16:35+03:00
Общество

В Воронеже из-за шума закрыли магазин «Перекресток»

Торговая точка мешала нормально жить семье на втором этаже
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники Роспотребнадзора признали обоснованной жалобу мужчины, живущего в многоэтажке на улице Переверткина, на работу магазина «Перекресток», работающего под его квартирой. Он указывал на постоянный шум снизу, начиная с шести утра, который не давал спать всей семье, в том числе его девятилетней дочке. А в последнее время, по словам мужчины, грохот не прекращался и ночью.

Санитарные врачи установили, что, действительно, превышен максимальный уровень шума в цехе при отбивании мяса, при работе кондиционеров, а также системы обогрева воздуха в магазине.

Суд постановил приостановить работу магазина на 40 суток. За это время работники торговой точки должны устранить все обнаруженные нарушения. Входную дверь и шесть касс магазина опечатали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24