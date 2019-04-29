В Воронеже из-за шума закрыли магазин «Перекресток»

СЕГОДНЯ 20:16 2019-04-29T20:16:35+03:00

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Сотрудники Роспотребнадзора признали обоснованной жалобу мужчины, живущего в многоэтажке на улице Переверткина, на работу магазина «Перекресток», работающего под его квартирой. Он указывал на постоянный шум снизу, начиная с шести утра, который не давал спать всей семье, в том числе его девятилетней дочке. А в последнее время, по словам мужчины, грохот не прекращался и ночью.

Санитарные врачи установили, что, действительно, превышен максимальный уровень шума в цехе при отбивании мяса, при работе кондиционеров, а также системы обогрева воздуха в магазине.

Суд постановил приостановить работу магазина на 40 суток. За это время работники торговой точки должны устранить все обнаруженные нарушения. Входную дверь и шесть касс магазина опечатали.

ИСТОЧНИК KP.RU