В Воронеже спасли мужчину, стоявшего на краю моста у Заставы

СЕГОДНЯ 19:57 2019-04-29T19:57:48+03:00

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26 апреля в 23.48 в систему 112 сообщили о мужчине, который перелез через перила моста недалеко от площади Заставы. К виадуку выехали спасатели с «кубом жизни», полиция и скорая.

Пока машины экстренных служб добирались до места ЧП, с мужчиной говорили трое парней. Они, кстати, и позвонили в 112. Молодые люди успокаивали мужчину. В конце концов совместными усилиями его уговорили одуматься и перелезть назад, на мост.

Спасатели от души поблагодарили неравнодушных парней за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU