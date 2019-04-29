В Воронеже спасли мужчину, стоявшего на краю моста у Заставы
Его уговорили одуматься
Спасать отчаявшегося мужчину приехали полиция и скорая.Фото: ГО и ЧС Воронежа, ВКонтакте.
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26 апреля в 23.48 в систему 112 сообщили о мужчине, который перелез через перила моста недалеко от площади Заставы. К виадуку выехали спасатели с «кубом жизни», полиция и скорая.
Пока машины экстренных служб добирались до места ЧП, с мужчиной говорили трое парней. Они, кстати, и позвонили в 112. Молодые люди успокаивали мужчину. В конце концов совместными усилиями его уговорили одуматься и перелезть назад, на мост.
Спасатели от души поблагодарили неравнодушных парней за помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU