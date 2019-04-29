В Воронеже виновник аварии с одним погибшим и пятью ранеными может сесть на семь лет

СЕГОДНЯ 19:36 2019-04-29T19:37:47+03:00

Виновнику массового ДТП грозит от двух до семи лет. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

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Полицейские завершили расследование уголовного дела 34-летнего воронежца. Его обвиняют в крупной аварии с одним погибшим и пятью ранеными.

В ходе следствия установили, что 8 сентября 2018 года в 12.25 пьяный мужчина ехал на «Тойоте-Креста» по улице 20-летия Октября со стороны переулка Балтийского в направлении улицы Некрасова. Из крайней правой полосы (всего их на дороге три) он решил перестроиться в крайнюю левую. И врезался в «Ниссан-Альмера», которым рулил 43-летний воронежец.

Японская иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулась с «Ниссан-Максима», которым рулил 46-летний воронежец, ехавшим по крайней левой полосе в направлении переулка Балтийский. «Максима» влетела в еще один «Ниссан-Альмера», ехавшую впереди, ею управлял 44-летний воронежец. «Тойота-Креста» также выскочила на «встречку» и столкнулась с «Фольскваген-Тигуан», которой рулил 39-летний воронежец.

44-летний водитель «Ниссан-Альмера» и шофер немецкой иномарки серьезных травм не получили. А вот в «Ниссане-Максиме» тяжелые травмы получили трое мальчиков 6, 8 и 12 лет, все дети – воронежцы.

В «Ниссане-Альмера», которого первым ударила «Тойота», погиб 31-летний воронежец, еще один пассажир японской иномарки 33 лет и ее водитель получили тяжелые травмы.

- Водитель «Тойоты» признал свою вину и раскаялся. Он не отрицает, что управлял автомобилем, будучи пьяным, и во время движения не справился с управлением. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Воронежа. По части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения» мужчине грозит от двух до семи лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU