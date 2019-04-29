Учеба по-воронежски: взрослые посадили за руль маленькую девочку для лихой парковки

СЕГОДНЯ 18:51 2019-04-29T18:58:03+03:00

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В паблике «Подслушано у водителей Воронежа» появилось видео довольно дикого способа обучения премудростям вождения. На нем запечатлено, как девушка сажает за руль маленькую девочку (двигатель включен). При этом процессе присутствует еще некий мужчина. Ребенок крутит руль, а взрослые за ним особо и не смотрят, увлеченные беседой.

Произошло то, чего и следовало ожидать. Девочка случайно нажала на заднюю передачу, и машина резко поехала назад, а потом вправо. Опомнившаяся девушка уцепилась за дверь, только авто, конечно, не удержала. Послышался бабах (к счастью, легкий), и машина остановилась. Надежда только на то, что взрослым хватило адекватности не наказывать ребенка, а самим извлечь уроки из этой ситуации.

В Воронеже девочке дали порулить взрослые.

ИСТОЧНИК KP.RU