Воронежские физики заняли третье место на крупном международном турнире

СЕГОДНЯ 18:06 2019-04-29T18:07:51+03:00

В нем участвовали команды из 16 стран мира [фото]

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Команда физического факультета ВГУ заняла третье место на международном студенческом турнире. Он проходил в швейцарском городе Лозанна на базе Федеральной политехнической школы с 21 по 26 апреля.

Право представлять Россию на международном уровне наши ребята получили после победы на Всероссийском студенческом турнире физиков. На нем решали сложные задачи в научных дискуссиях – так называемых физических боях.

На международном турнире российская сборная прошла в полуфинал, где играла с командами Швеции и Франции. По правилам в этой стадии участовали команды, набравшие наибольше количество балов в предыдущих боях. Две команды автоматически проходили в финал с первого места, а из команд, занявших вторые места, в финал попадает команда с большим количеством баллов. Диплом третьей степени получада команда, занявшая 3 место в финале и команда, которая заняла второе место в полуфинале, но не прошедшая по количеству баллов в финал.

В итоге наша команда как раз и заняла обидное второе место в группе, не позволившее пройти дальше. С минимальным преимуществом по баллам из параллельного полуфинала в финал прошла еще одна французская команда. Она и стала победителем турнира. Российскую команду наградили дипломом третьей степени.

– В этом году изменилась значительная часть состава – было много молодых участников, каждый из которых только усилил нашу команду. Мы увеличили количество курсов по английскому языку – занимались каждый день. На стабильность результата в этом году также повлияла глубокая проработка физических задач, – прокомментировал успех нашей команды ее капитан, магистрант физического факультета ВГУ Яков Бреев.

В состав российской сборной, кроме Якова Бреева, входили также магистрант физического факультета ВГУ Илья Федотов, студентка третьего курса факультета ПММ ВГУ Александра Маслакова, студент первого курса ВГТУ Сергей Глебов, студент первого курса МФТИ Сергей Меляков, ученица 9 класса Нововоронежской школы № 4 Екатерина Росновская. Руководили командой воронежские аспиранты Анастасия Червинская (ВГУ) и Всеволод Жданов (ВГУИТ).

Также в турнире в качестве члена оргкомитета участвовал аспирант физического факультета ВГУ Николай Лысенко.

Нашу команду наградили дипломом третьей степени.Фото: с сайта ВГУ.

Фото: с сайта ВГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU