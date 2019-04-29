2019-04-29T18:13:45+03:00
Общество

Воронежские магазины «Магнит» обеспечат продукцией со складов из других регионов

Дирекция торговой сети прокомментировала последствия пожара на распределительном центре под Воронежем
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото ГУ МЧС по Воронежской областифото ГУ МЧС по Воронежской области
Изменить размер текста:

Дирекция ЗАО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит») прокомментировала последствия ЧП на складе. Напомним, в ночь с 27 на 28 апреля, сгорело помещение распределительного центра с товаром в селе Нечаевка.

- Сотрудники распределительного центра «Воронеж» будут обеспечены работой, - рассказали в пресс-службе торговой сети. - Логистические комплексы компании в соседних регионах готовы принять персонал под перераспределенные объемы поставок. Сотрудникам будет предоставлен трансфер до места работы и выплачены командировочные расходы. Кроме того, части персонала, которая не будет задействована в других распределительных центрах, компания компенсирует время простоя в соответствии с действующим трудовым законодательством России.

В торговой сети также заверили, что воронежцы не ощутят перебоев в поставках товаров в сеть магазинов «Магнит». Необходимые продукты доставят из других регионов. Часть товаров уцелела и на воронежском складе.

- Пожар не затронул склад с товарами, требующими определенного температурного режима хранения: замороженные, охлажденные продукты, овощи и фрукты, алкоголь, - рассказали в компании.

А вот, что будут делать с поврежденными огнем площадями, пока не решили. Это станет ясно после осмотра здания специальной комиссией и проведения всех необходимых процедур со стороны правоохранительных и оперативных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежские физики заняли третье место на крупном международном турнире
В Воронеже 17-летний студент может сесть на 10 лет за «закладки» наркотиков
В Воронеже перекроют несколько улиц из-за репетиций парада Победы
Инвестируй сам – с «БКС Брокер» и «Яндекс.Деньги»
Под Воронежем на Пасху парень сорвался с 17 этажа и погиб
Под Воронежем 8-летний мальчик на квадроцикле сломал ногу 11-летнему велосипедисту
В этом году в Центральном районе Воронежа благоустроят восемь дворов
В Воронежской области семейная пара начальников «развела» государство на 90 тысяч рублей
В Воронеже на Московском проспекте покрасили 25 тысяч метров бордюра
В Воронежской области на пожаре погиб мужчина
Банда, обворовавшая почты и магазины Воронежской области на 2,3 млн рублей, получила 10,5 лет колонии на троих
Женщина, погибшая в ДТП у Сити-парка «Град», держала дома 80 кошек и 24 собаки
МЧС назвали предварительную причину пожара на складах «Магнита» под Воронежем
В Воронеже изменили маршрут шествия «Бессмертного полка»
В Воронежской области накрыли банду игровиков
В Воронеже рассказали, когда в праздники можно сдать экзамены на права
В первомайском шествии примут участие 35 тыс воронежцев
В Воронежской области водителя, сбившего насмерть пешехода, пытались «отмазать» от уголовного дела 30 тысячами
Жительница Воронежа сдала ювелирные украшения подруги в ломбард
В центре «Мои Документы» Хохольского района Воронежской области состоялся официальный запуск сервиса «Мои платежи» от Сбербанка
Воронежцы увидят парад на 9 Мая в 10 утра
Житель Новосибирской области пытался выудить у воронежской пенсионерки 240 тыс за липовое ДТП
Воронежцы на Пасхальной неделе могут позвонить в колокола
Дым с пепелища сгоревшего под Воронежем склада «Магнита» отравил Александровку
МегаФон запустил в Воронеже сверхскоростной интернет