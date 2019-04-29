Воронежские магазины «Магнит» обеспечат продукцией со складов из других регионов
Дирекция ЗАО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит») прокомментировала последствия ЧП на складе. Напомним, в ночь с 27 на 28 апреля, сгорело помещение распределительного центра с товаром в селе Нечаевка.
- Сотрудники распределительного центра «Воронеж» будут обеспечены работой, - рассказали в пресс-службе торговой сети. - Логистические комплексы компании в соседних регионах готовы принять персонал под перераспределенные объемы поставок. Сотрудникам будет предоставлен трансфер до места работы и выплачены командировочные расходы. Кроме того, части персонала, которая не будет задействована в других распределительных центрах, компания компенсирует время простоя в соответствии с действующим трудовым законодательством России.
В торговой сети также заверили, что воронежцы не ощутят перебоев в поставках товаров в сеть магазинов «Магнит». Необходимые продукты доставят из других регионов. Часть товаров уцелела и на воронежском складе.
- Пожар не затронул склад с товарами, требующими определенного температурного режима хранения: замороженные, охлажденные продукты, овощи и фрукты, алкоголь, - рассказали в компании.
А вот, что будут делать с поврежденными огнем площадями, пока не решили. Это станет ясно после осмотра здания специальной комиссией и проведения всех необходимых процедур со стороны правоохранительных и оперативных служб.
ИСТОЧНИК KP.RU