В Воронеже 17-летний студент может сесть на 10 лет за «закладки» наркотиков

СЕГОДНЯ 17:40 2019-04-29T17:40:10+03:00

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Перед Центральным районным судом будет отвечать пойманный с поличным в октябре 2018 года при закладке наркотиков 17-летний студент второго курса Воронежского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности.

По данным следствия, юноша с сентября 2018 года по заданию неустановленного пока мерзавца получал наркотики и делал «закладки» по всему Воронежу. Деньги за это ему «кидали» на банковскую карту. Удалось доказать по крайней мере три преступления подростка, подпадающие под п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием Интернета группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Юноша может сесть в тюрьму на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU