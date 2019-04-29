2019-04-29T17:16:55+03:00
Экономика

Инвестируй сам – с «БКС Брокер» и «Яндекс.Деньги»

По информации Московской биржи, в прошлом году на российский фондовый рынок пришло более 700 000 новых инвесторов, большая часть которых для открытия брокерского счета использовала мобильное приложение
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Пользователям «Яндекс.Денег» теперь также доступен аналогичный сервис, в основе которого инвестиционная платформа «БКС Брокер».

В дальнейшем участники рынка ожидают рост спроса на инвестиционные продукты и открытие счетов. «Государство способствует такому тренду, системно внедряет меры по развитию фондового рынка и совершенствует механизмы защиты частного инвестора, уточнила заместитель руководителя департамента по работе с онлайн партнерами ООО «Компания БКС» Ольга Гарланд.

Открыть брокерский счет в «Яндекс.Деньги» легко и быстро - в приложении нужно кликнуть на раздел «Инвестиции БКС». Однако, кроме идентификации в электронном кошельке, также необходимо иметь российское гражданство. После открытия счета можно инвестировать, минимальной суммы нет, комиссия — 0,3 процента от суммы сделки, но не менее 99 рублей. За пополнение счета и за вывод денег дополнительных сборов не взимается.

Напомним, «БКС Брокер» входит в ФГ БКС — один из крупнейших брокеров на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов — свыше 300 000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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