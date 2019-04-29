2019-04-29T17:13:46+03:00
Происшествия

Под Воронежем на Пасху парень сорвался с 17 этажа и погиб

Трагедия случилась в поселке Отрадное
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники Следственного комитета выясняют подробности гибели 24-летнего парня.Сотрудники Следственного комитета выясняют подробности гибели 24-летнего парня.Фото: Иван ПЕТРОВ
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Кошмарный несчастный случай произошел в воскресенье, 28 апреля, в поселке Отрадное Новоусманского района. В новом жилом комплексе «Черемушки» на улице Рубиновой 24-летний парень сорвался с 17 этажа и погиб. Случилось это около 11.30.

- Наши сотрудники проводят по факту ЧП доследственную проверку. Они осмотрели место ЧП, опросили очевидцев, - рассказали в СУ СК России по Воронежской области. - Для выяснения точных причин смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. После выяснения всех обстоятельств трагедии сотрудники СК примут решение, возбуждать уголовное дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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