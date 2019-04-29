Под Воронежем 8-летний мальчик на квадроцикле сломал ногу 11-летнему велосипедисту
В субботу, 27 апреля, около 18.50 восьмилетний мальчик на квадроцикле ехал по улице Лесопитомник села Ендовище Семилукского района от дома № 11 к дому № 7. Ребенок не успел среагировать, когда увидел перед собой юного велосипедиста. В итоге 11-летний мальчик был сбит квадроциклом. Школьник получил перелом ноги.
- Напоминаем родителям: нельзя давать своим несовершеннолетним детям ездить на мопеде, скутере или приравненным к ним транспортным средствах, - призвали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области. – Если вашему ребенку еще не исполнилось 14 лет, на велосипеде ему не нужно выезжать на оживленные дороги. Следите за тем, чтобы дети не забывали надевать шлемы, налокотники и наколенники.
ИСТОЧНИК KP.RU