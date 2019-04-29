Под Воронежем 8-летний мальчик на квадроцикле сломал ногу 11-летнему велосипедисту

СЕГОДНЯ 16:50 2019-04-29T16:57:52+03:00

Даже подростков до квадроцикла лучше не допускать, что уж говорить о 8-летнем мальчике. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В субботу, 27 апреля, около 18.50 восьмилетний мальчик на квадроцикле ехал по улице Лесопитомник села Ендовище Семилукского района от дома № 11 к дому № 7. Ребенок не успел среагировать, когда увидел перед собой юного велосипедиста. В итоге 11-летний мальчик был сбит квадроциклом. Школьник получил перелом ноги.

- Напоминаем родителям: нельзя давать своим несовершеннолетним детям ездить на мопеде, скутере или приравненным к ним транспортным средствах, - призвали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области. – Если вашему ребенку еще не исполнилось 14 лет, на велосипеде ему не нужно выезжать на оживленные дороги. Следите за тем, чтобы дети не забывали надевать шлемы, налокотники и наколенники.

ИСТОЧНИК KP.RU