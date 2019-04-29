2019-04-29T16:24:30+03:00
Общество

В этом году в Центральном районе Воронежа благоустроят восемь дворов

Первые работы начались на улице Тимирязева
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото управы Центрального районафото управы Центрального района
Изменить размер текста:

Во дворе дома №12б по улице Тимирязева начались благоустроительные работы по муниципальной программе «Формирование современной городской среды». Проект предусматривает укладку нового асфальта во дворе и проездах, обустройство тротуаров, монтаж детского и спортивного оборудования, установка урн и скамеек.

В рамках программы до осени планируется привести в современный вид восемь дворов на общую сумму свыше 32, 8 млн. рублей. Это территории про адресам: Тимирязева, 12б, Березовая Роща, 20, Студенческая, 31, Плехановская, 20, Ломоносова, 114/7, 114/8, проспект Революции, 5а, Мира, 3а.

- В каждом из дворов будут проведены работы согласно перечню программы, определенных жителями, - отметили в управе. - Следует отметить, что ремонтные работы производятся в постоянном взаимодействии с жильцами и под контролем сотрудников управы.

В случае возникновения вопросов жители Центрального района могут обращаться в управу по телефонам: 252-44-42, 259-76-51, а также по адресу город Воронеж, ул. Никитинская, д.8, кабинет 406.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежские магазины «Магнит» обеспечат продукцией со складов из других регионов
Воронежские физики заняли третье место на крупном международном турнире
В Воронеже 17-летний студент может сесть на 10 лет за «закладки» наркотиков
В Воронеже перекроют несколько улиц из-за репетиций парада Победы
Инвестируй сам – с «БКС Брокер» и «Яндекс.Деньги»
Под Воронежем на Пасху парень сорвался с 17 этажа и погиб
Под Воронежем 8-летний мальчик на квадроцикле сломал ногу 11-летнему велосипедисту
В Воронежской области семейная пара начальников «развела» государство на 90 тысяч рублей
В Воронеже на Московском проспекте покрасили 25 тысяч метров бордюра
В Воронежской области на пожаре погиб мужчина
Банда, обворовавшая почты и магазины Воронежской области на 2,3 млн рублей, получила 10,5 лет колонии на троих
Женщина, погибшая в ДТП у Сити-парка «Град», держала дома 80 кошек и 24 собаки
МЧС назвали предварительную причину пожара на складах «Магнита» под Воронежем
В Воронеже изменили маршрут шествия «Бессмертного полка»
В Воронежской области накрыли банду игровиков
В Воронеже рассказали, когда в праздники можно сдать экзамены на права
В первомайском шествии примут участие 35 тыс воронежцев
В Воронежской области водителя, сбившего насмерть пешехода, пытались «отмазать» от уголовного дела 30 тысячами
Жительница Воронежа сдала ювелирные украшения подруги в ломбард
В центре «Мои Документы» Хохольского района Воронежской области состоялся официальный запуск сервиса «Мои платежи» от Сбербанка
Воронежцы увидят парад на 9 Мая в 10 утра
Житель Новосибирской области пытался выудить у воронежской пенсионерки 240 тыс за липовое ДТП
Воронежцы на Пасхальной неделе могут позвонить в колокола
Дым с пепелища сгоревшего под Воронежем склада «Магнита» отравил Александровку
МегаФон запустил в Воронеже сверхскоростной интернет