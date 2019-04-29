В этом году в Центральном районе Воронежа благоустроят восемь дворов

СЕГОДНЯ 16:24 2019-04-29T16:24:30+03:00

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Во дворе дома №12б по улице Тимирязева начались благоустроительные работы по муниципальной программе «Формирование современной городской среды». Проект предусматривает укладку нового асфальта во дворе и проездах, обустройство тротуаров, монтаж детского и спортивного оборудования, установка урн и скамеек.

В рамках программы до осени планируется привести в современный вид восемь дворов на общую сумму свыше 32, 8 млн. рублей. Это территории про адресам: Тимирязева, 12б, Березовая Роща, 20, Студенческая, 31, Плехановская, 20, Ломоносова, 114/7, 114/8, проспект Революции, 5а, Мира, 3а.

- В каждом из дворов будут проведены работы согласно перечню программы, определенных жителями, - отметили в управе. - Следует отметить, что ремонтные работы производятся в постоянном взаимодействии с жильцами и под контролем сотрудников управы.

В случае возникновения вопросов жители Центрального района могут обращаться в управу по телефонам: 252-44-42, 259-76-51, а также по адресу город Воронеж, ул. Никитинская, д.8, кабинет 406.

ИСТОЧНИК KP.RU