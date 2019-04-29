В Воронежской области семейная пара начальников «развела» государство на 90 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:20 2019-04-29T16:20:47+03:00

За свои аферы семейная пара заплатит 350 тысяч рублей штрафа. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Муж и жена фиктивно устраивали местных жителей в свои учреждения и получали за них зарплаты

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Грибановский районный суд вынес приговор бывшему директору местного центра занятости населения и его жене – директору Первомайского детсада. Их признали виновными по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

В суде установили, что и муж, и жена действовали по одной схеме – фиктивно устраивлаи на работу местных жителей, а потом получали за них зарплату. В итоге они прикарманили более 90 тысяч рублей.

- Прокурор Грибановского района в ходе судебного разбирательства предъявил иски к о возмещении материального ущерба. Их удовлетворили. Помимо взыскания ущерба, супругам предстоит выплатить штрафы на общую сумму 350 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Грибановского района.

ИСТОЧНИК KP.RU