В Воронежской области семейная пара начальников «развела» государство на 90 тысяч рублей
Грибановский районный суд вынес приговор бывшему директору местного центра занятости населения и его жене – директору Первомайского детсада. Их признали виновными по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
В суде установили, что и муж, и жена действовали по одной схеме – фиктивно устраивлаи на работу местных жителей, а потом получали за них зарплату. В итоге они прикарманили более 90 тысяч рублей.
- Прокурор Грибановского района в ходе судебного разбирательства предъявил иски к о возмещении материального ущерба. Их удовлетворили. Помимо взыскания ущерба, супругам предстоит выплатить штрафы на общую сумму 350 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Грибановского района.
ИСТОЧНИК KP.RU