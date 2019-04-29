2019-04-29T16:07:44+03:00
Общество

В Воронеже на Московском проспекте покрасили 25 тысяч метров бордюра

По поручению мэра камень красят в серый цвет
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Коминтерновского районафото управы Коминтерновского района
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Воронеже дорожники перекрашивают в серый цвет бордюры центральных улиц города и обновляют металлические ограждения проезжих частей. К этому моменту преобразились 25 тысяч погонных метров бордюра и 450 метров оград на Московском проспекте. Аналогичные работы проводят на других улицах Коминтерновского района - Хользунова, 9 Января, Лизюкова, Бульваре Победы.

- Предварительно малая коммунальная техника и работники ручной уборки отмывают бортовой камень и металлические ограждения от грязесоляных отложений, а затем красят их, - рассказали в управе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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