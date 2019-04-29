В Воронежской области на пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 15:57 2019-04-29T15:57:17+03:00

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В понедельник, 29 апреля, около трех часов ночи в селе Сухая Березовка Бобровского района загорелся дом.

- Об этом ЧП в дежурную часть сообщили в 2.50, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – В Сухую Березовку выезжали сотрудники пожарно-спасательной части № 32 и добровольная пожарная команда – всего восемь человек. Огонь потушили в 3.13. Пламя повредило комнаты на площади 64 квадратных метра. Внутри нашли тело 47-летнего хозяина дома. Причины его смерти и пожара предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU