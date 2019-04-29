Банда, обворовавшая почты и магазины Воронежской области на 2,3 млн рублей, получила 10,5 лет колонии на троих

СЕГОДНЯ 15:53 2019-04-29T15:53:49+03:00

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Калачеевский суд вынес приговор участникам банды, которая за пять месяцев 2017-го обворовала сельские почты и магазины на 2,3 млн рублей. В преступную группировку входили четверо - мужчины 33, 22, 20 и 27 лет. В период с июля по ноябрь 2017 года компания совершила 33 кражи на территории Воробьевского, Бобровского, Подгоренского, Острогожского, Новохоперского, Павловского, Бутурлиновского, Аннинского, Эртильского, Каменского районов Воронежской области и Хлевенского района Липецкой области.

За серию краж в крупном размере с незаконным проникновением суд приговорил главаря банды к 4,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, еще двое получили сроки в 3,5 года и 2,5 года в колонии общего режима. Четвертый подельник получил 1,5 условно (поскольку принял участие в совершении только одного преступления, сразу после которого участников группы задержали сотрудники угрозыска), сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU