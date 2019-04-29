2019-04-29T15:29:13+03:00
Происшествия

МЧС назвали предварительную причину пожара на складах «Магнита» под Воронежем

Специалисты предполагают, что спровоцировать возгорание мог аварийный режим работы электрооборудования
Ярослав ИВАНОВ
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фото ГУ МЧС по Воронежской областифото ГУ МЧС по Воронежской области
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Начальник Главного управления МЧС России по Воронежской области Александр Кошель назвал предварительную причину пожара на распределительном центре «Магнита» в Нечаевке. Его мог спровоцировать аварийный режим работы электрооборудования. Более точно специалисты скажут после результатов экспертиз. Пока сотрудники МЧС продолжают проливку территории складов и разбор конструкций: сейчас на пепелище работает 6 единиц техники, 3 автоцистерны, 3 поливомоечные машины и 15 человек личного состава. Александр Кошель отметил, что подобного техногенного пожара еще не было в истории региона.

Напомним, пожарных вызвали в Нечаевку около полуночи. К моменту прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли распределительного центра. К этому времени пожар захватил 20 тыс кв метров складов. В 4.12 пожар локализовали на площади в 42 тыс кв метров. Произошло обрушение кровли на площади 20 тыс кв метров. В 8 утра пожарным удалось ликвидировать открытый огонь. Всего же к тушению пожара было привлечено 124 человека и 50 единиц техники.

Без работы осталось около 900 человек.

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Как рассказали сотрудники склада, по предварительной информации, пожар возник из-за возгорания поддона с зажигалками на территории основного склада, где хранятся продукты, не требующие особых условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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