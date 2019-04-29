2019-04-29T14:21:52+03:00
Происшествия

В Воронежской области накрыли банду игровиков

В нее входил мужчина и две женщины
Юрий КОЗЛОВ
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Игорный клуб прятался в закоулках Боброва.Игорный клуб прятался в закоулках Боброва.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении трех жителей Боброва – 42-летнего мужчины и женщин 33 и 36 лет.

По версии следствия, с октября по 28 декабря 2018 года они устроили в подвале на улице 3-го Интернационала Боброва подпольный игорный клуб. И попали в поле зрения местных работников ФСБ. При обыске у них изъяли девять игровых аппаратов, мобильники и документы, имеющие значение для разбирательства по уголовному делу. Его возбудили по части 2 статьи 171.2 УК РФ «Незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

- Все трое признали вину и дали подробные показания. Впрочем, им особо и деваться было некуда. И так было достаточно доказательств их вины - в частности, показания свидетелей, в том числе и тех из них, кто играл в клубе, а также заключения судебных экспертиз. «Игровикам» грозит штраф – от 500 тысяч рублей до миллиона либо лишение свободы на срок до четырех лет, - рассказал руководитель Бобровского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Александр Белоус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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