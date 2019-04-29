В Воронеже рассказали, когда в праздники можно сдать экзамены на права

СЕГОДНЯ 14:06 2019-04-29T14:06:53+03:00

А также получить их или заменить

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В ГИБДД рассказали о графике работы в большие майские выходные.

Гаишники сообщили, что зарегистрировать машину, сдать экзамены и заменить водительские удостоверения можно будет 4, 5, 11 и 12 мая по обычному рабочему графику. По такому же обычному буднему расписанию будет принимать людей, обращающихся с различными вопросами.

Ну а 1, 2, 3, 9, 10 мая для регистрационно-экзаменационных отделов (РЭО) ГИБДД будут выходными.

ИСТОЧНИК KP.RU