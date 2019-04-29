В первомайском шествии примут участие 35 тыс воронежцев
Участники колонны пройдут от площади Победы до площади Никитина
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На праздничную демонстрацию в честь Дня весны и труда выйдут 35 тысяч воронежцев - в шествии примут участие трудовые коллективы, профсоюзный актив, члены политических партий и общественных движений, представители органов власти, сообщило Воронежское областное объединение организаций профсоюзов.
Колонны сформируют у площади Победы с 9.30. В 10 утра воронежцы под музыкальное сопровождение духовых оркестров пройдут по проспекту Революции до площади Никитина.
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ИСТОЧНИК KP.RU