2019-04-29T12:49:10+03:00
Происшествия

В Воронежской области водителя, сбившего насмерть пешехода, пытались «отмазать» от уголовного дела 30 тысячами

Мужчина, намеревавшийся сделать это, сам вскоре окажется перед судом
Юрий КОЗЛОВ
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Взятка в 30 тысяч рублей может дорого обойтись владельцу грузовика.Взятка в 30 тысяч рублей может дорого обойтись владельцу грузовика.Фото: из архива «КП»
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Сотрудники Следственного комитета раскрыли наглую попытку повлиять на разбирательство смертельного ДТП.

12 февраля 2019 года в Ольховатском районе 62-летний водитель грузовика сбил насмерть 45-летнего мужчину из Россошанского района. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальный срок, грозящий водителю-пенсионеру, - пять лет.

13 февраля в отдел полиции приехал владелец автомобиля, 42-летний мужчина. Он зашел в кабинет к руководителю следственного отделения и предложил ему 30 тысяч рублей за то, чтобы уголовное дело водителя по-тихому закрыли. Полицейский начальник отказался. Тогда мужчина сунул деньги в ежедневник на рабочем столе. После этого упорного взяткодателя поймали с поличным.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий». Деньги, переданные в качестве взятки, приобщили к нему в качестве вещественных доказательств. Мужчина признал свою вину и дал подробные показания. Уголовное дело направили в суд, - рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Вадим Стрижаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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