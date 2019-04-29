Жительница Воронежа сдала ювелирные украшения подруги в ломбард

СЕГОДНЯ 12:48 2019-04-29T12:48:41+03:00

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27-летняя жительница Северного района Воронежа хватилась ювелирных украшений: открыла шкатулочку, а там пусто. Потерпевшая рассказала полицейским, что пользовалась украшениями нечасто, поэтому определить, когда именно их похитили, не могла. Ущерб потерпевшая оценила в 45 тысяч рублей.

Оперативники определили круг знакомых потерпевшей, которые приходят в ее квартиру. Под подозрение попала 30-летняя подруга, когда ее доставили в отдел полиции, она призналась, обратила внимание на шкатулку с украшениями, когда была в гостях у подруги. Воспользовалась временным отсутствием хозяйки, похитила украшения и сдала в ломбард на переплавку, причем по своим документам.

Теперь ей придется ответить за кражу, ей грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU