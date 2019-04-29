Воронежцы увидят парад на 9 Мая в 10 утра
Мэрия Воронежа утвердила программу празднования Дня Победы.
9 Мая в 10 утра на главной площади города стартует парад с участием военной техники и более 2000 военных. В 10.45 начнет движение колонна «Бессмертного полка» - воронежцы с портретами погибших родственников пройдут от площади Ленина по проспекту Революции до площади Победы.
По традиции, горожан ждет выставка ретро-авто (от площади Ленина до «Спартака») , масштабная ярмарка мастеров на Карла Маркса, на Адмиралтейке - рок-фестиваль «Победа» и файер-фест «Огни Победы». А у «Утюжка» в девять вечера споет группа «Город 312».
Полную программу мы опубликуем в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU