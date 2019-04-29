2019-04-29T11:26:59+03:00
Происшествия

Житель Новосибирской области пытался выудить у воронежской пенсионерки 240 тыс за липовое ДТП

Женщина догадалась позвонить сыну и проверить информацию
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежская пенсионерка чуть не попалась в лапы телефонного мошенника. 62-летней женщине позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее сын попал в ДТП. Аферист даже изменил голос и якобы от лица родственника попросил 240 тысяч рублей, что избежать уголовной ответственности. Испуганная женщина согласилась, договорились, что за деньгами приедет курьер. То ли курьер оказался нерасторопный, то ли жуткие воронежские пробки сыграли свою роль, но пенсионерка, пока ждала, решила позвонить сыну. И тот убедил женщину, что с ним все в порядке. Она сохранила свои деньги, но написала заявление в полицию.

Правоохранители установили, женщине звонил 31-летний житель Новосибирской области. Когда его задержали, он признался, что набрал произвольный номер телефона в Воронеже. За мошенничество ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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