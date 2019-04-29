Воронежцы на Пасхальной неделе могут позвонить в колокола

СЕГОДНЯ 10:51 2019-04-29T10:51:57+03:00

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В дни Светлой седмицы - неделю после Пасхи, с 29 апреля по 5 мая - воронежцев приглашают принять участие в Пасхальном колокольном звоне на колокольне Благовещенского кафедрального собора.

- Чтобы подняться на колокольню, нужно предварительно записаться, сделать это можно в верхнем храме собора и через официальный сайт, сообщили в епархии.

Горожан приобщают к таинству уже не первый год, каждый раз желающих все больше. Не забудьте удобную обувь.

ИСТОЧНИК KP.RU