Воронежцы на Пасхальной неделе могут позвонить в колокола
Желающие приобщиться могут записаться на сайте храма
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В дни Светлой седмицы - неделю после Пасхи, с 29 апреля по 5 мая - воронежцев приглашают принять участие в Пасхальном колокольном звоне на колокольне Благовещенского кафедрального собора.
- Чтобы подняться на колокольню, нужно предварительно записаться, сделать это можно в верхнем храме собора и через официальный сайт, сообщили в епархии.
Горожан приобщают к таинству уже не первый год, каждый раз желающих все больше. Не забудьте удобную обувь.
ИСТОЧНИК KP.RU