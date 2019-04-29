2019-04-29T13:28:55+03:00
Происшествия

Дым с пепелища сгоревшего под Воронежем склада «Магнита» отравил Александровку

Вонючее облако накрыло детский садик, дети остались дома
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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Жители села Александровка, расположенного напротив сгоревшего в ночь с 27 на 28 апреля распределительного центра «Магнит», всю предыдущую ночь задыхались от дыма с пепелища. На складских площадях уже больше суток продолжается тление остатков товара. Зловонный дым «прибило» к земле, облако накрыло коттеджный поселок Александровка и местный детский садик.

- Мы утром повели детей в сад, а его не видно в сплошном дыму! – рассказали местные жители. – Развернулись и остались дома, хорошо, есть такая возможность. Детсадовский сторож отравился продуктами горения и его всю ночь рвало.

Позже стало известно, что детсад вовсе закрыли. Жителям Александровки порекомендовали закрыть плотно окна, двери и не выходить на улицу. Сколько придется отсиживаться дома – не известно. Надежда на то, что ветер сменится, и гарь понесет в сторону полей.

Тем временем в ГУ МЧС по Воронежской области пояснили, что окончательной ликвидации пожара до сих пор нет. На месте работают спасатели, они продолжают заливать пепелище. Сгоревшая территория очень большая, поэтому что-то прогнозировать трудно.

Напомним, пожар на площади 42 тысячи квадратных метров вспыхнул в полночь с 27 на 28 апреля.Локализовать пламя удалось только к четырем часам утра, справиться с открытым огнем - к восьми часам. Огонь полностью уничтожил склад с товаром, без работы остались почти 900 сотрудников. Дирекция воронежской торговой сети «Магнит» пообещала обеспечить их работой. Ранее жители близлежащих сел жаловались на падение напора воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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