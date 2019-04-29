МегаФон запустил в Воронеже сверхскоростной интернет
Абоненты компании смогут «разогнаться» в интернете до 300 мегабит в секунду
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Студент, зубрящий с экрана своего смартфона теорему Штейнера, выбежавший на обед офисный сотрудник, пересылающий кому-то в спешке отчет или девушка, пишущая на ходу в мессенджере... Оглянитесь: как много разных задач мы сегодня решаем онлайн, и для каждой из них нужен высокоскоростной интернет. МегаФон как раз «включил» такой в Воронеже – теперь в областном центре для всех доступна технология передачи данных до 300 Мбит/с LTE-Advanced.
ИСТОЧНИК KP.RU