МегаФон запустил в Воронеже сверхскоростной интернет

СЕГОДНЯ 10:37 2019-04-29T10:37:10+03:00

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Студент, зубрящий с экрана своего смартфона теорему Штейнера, выбежавший на обед офисный сотрудник, пересылающий кому-то в спешке отчет или девушка, пишущая на ходу в мессенджере... Оглянитесь: как много разных задач мы сегодня решаем онлайн, и для каждой из них нужен высокоскоростной интернет. МегаФон как раз «включил» такой в Воронеже – теперь в областном центре для всех доступна технология передачи данных до 300 Мбит/с LTE-Advanced.

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ИСТОЧНИК KP.RU