Воронежский фестиваль "Шекспирия" отменил один из спектаклей

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-29T10:40:44+03:00

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Оргкомитет образовательно-театрального фестиваля «Шекспирия», который пройдет в Воронеже с 19 по 1 июня, сообщил об изменениях в программе. Несколько мероприятий перенесли по датам. А один из спектаклей - «Макбет» в постановке британского режиссера Джонатана Солвея, который должны были сыграть 27 мая на английском языке московские школьники, - отменили совсем.

Подробную программу смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU