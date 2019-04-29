Воронежский фестиваль "Шекспирия" отменил один из спектаклей
А еще несколько мероприятий перенесли по датам
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Оргкомитет образовательно-театрального фестиваля «Шекспирия», который пройдет в Воронеже с 19 по 1 июня, сообщил об изменениях в программе. Несколько мероприятий перенесли по датам. А один из спектаклей - «Макбет» в постановке британского режиссера Джонатана Солвея, который должны были сыграть 27 мая на английском языке московские школьники, - отменили совсем.
Подробную программу смотрите здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU