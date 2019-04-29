В Воронежской области за ночь сгорели два авто

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-29T09:57:41+03:00

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В половине второго ночи 29 апреля воронежских пожарных вызвали на улицу 45 Стрелковой дивизии областного центра - загорелся автомобиль. Пожарные ликвидировали огонь через 13 минут, пламя повредило ВАЗ 2105.

А за полтора часа до полуночи пожарные выезжали на тушение еще одного ВАЗ: в селе Троицкое Лискинского района горела «семерка». Машину удалось потушить через 22 минуты.

Причины возгорания определят специалисты. Из людей никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU