В Воронежской области за ночь сгорели два авто
Не повезло владельцам ВАЗ
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В половине второго ночи 29 апреля воронежских пожарных вызвали на улицу 45 Стрелковой дивизии областного центра - загорелся автомобиль. Пожарные ликвидировали огонь через 13 минут, пламя повредило ВАЗ 2105.
А за полтора часа до полуночи пожарные выезжали на тушение еще одного ВАЗ: в селе Троицкое Лискинского района горела «семерка». Машину удалось потушить через 22 минуты.
Причины возгорания определят специалисты. Из людей никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU