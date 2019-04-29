На Пасху в Воронеже насмерть сбили молодую женщину
Личность погибшей пока не установили
Женщина умерла до приезда "скорой".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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За 28 апреля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 79 ДТП, большинство из них (45 аварий) произошли в столице Черноземья. В шести авариях травмы получили шестеро, один погиб.
Около 22.30 на улице 20 лет Октября «Мерседес», которым управлял 55-летний воронежец, сбил женщину. Пострадавшая умерла на месте до приезда "скорой".
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе и личность погибшей женщины, на вид ей 30-35 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU