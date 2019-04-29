На Первомай воронежцев ждет похолодание и дожди

СЕГОДНЯ 09:21 2019-04-29T09:22:47+03:00

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После 26 градусов - 13 тепла, именно такая температура ждет воронежцев днем в понедельник, 29 апреля. Похолодание принес холодный фронт, ночами будет до 1 градуса тепла. Такая температура сохранится на первомайских каникулах - до пятницы, потом ожидается потепление до плюс 19.

По прогнозам Воронежского Гидрометеоцентра, во вторник, 30 апреля, до +11. В среду, 1 мая, тоже до +11, возможен небольшой дождь. В четверг, 2 мая, до +15 и дожди. В пятницу, 3 мая, также возможен дождь, но будет потеплее - до +19.

В субботу, 4 мая, снова ожидается небольшой дождик и до +19. В воскресенье, 5 мая, будет тепло и солнечно, до +20.

ИСТОЧНИК KP.RU