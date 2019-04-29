В Воронеже покажут шоу иллюзий

СЕГОДНЯ 09:00 2019-04-29T09:00:00+03:00

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19 мая Сергей Воронцов представит воронежцам авторское иллюзионное магическое шоу «Сквозь невозможное». На один вечер маэстро иллюзий, который сделал сложный с технической точки зрения номер певицы Дарии Кинцер на “Евровидении”, поставил иллюзионное шоу-астробалет Gagarin Live в штаб-квартире “ЮНЕСКО”, телепортировал боксера Дмитрия Чудинова из военного Сталинграда на бой на международном байк-шоу в Волгограде, перенесет зрителей из повседневности в потрясающий воображение загадочный мир.

Сергей Воронцов соединяет в своих шоу различные жанры искусства иллюзий - от микромагии и чтения мыслей на расстоянии до исчезновения автомобилей и опасных escape-трюков в стиле Гарри Гудини с обилием всевозможных побегов и освобождений из клеток, оков, веревок, мешков, прохождений различных препятствий. В своей работе Сергей Воронцов не использует никаких телевизионных эффектов, фото- и видеомонтажа. Все трюки происходят непосредственно на глазах у зрителя.

Шоу пройдет в Event-Hall 19 мая в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU