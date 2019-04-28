2019-04-28T23:08:04+03:00
Общество

Воронежцы показали в соцсетях последствия ливня

На какое-то время вода затопила многие улицы
Виктор ПАВЛОВ
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Фото: Роман Мельников, "Аварии ДТП Воронежа".Фото: Роман Мельников, "Аварии ДТП Воронежа".
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Сегодня, 28 апреля, Воронеж накрыл мощный ливень. Сразу после его ухода соцсети заполнили фотографии внушительных луж на дорогах. Таковые, например, наблюдали на улице Моисеева.

Фото: "Аварии ДТП Воронежа".

Фото: "Аварии ДТП Воронежа".

Еще больше воды было на улице Иркутской.

Фото: Роман Мельников, "Аварии ДТП Воронежа".

Фото: Роман Мельников, "Аварии ДТП Воронежа".

Ростовскую тоже накрыли лужи.

Фото: Анна Назарьева, "Типичный Воронеж".

Фото: Анна Назарьева, "Типичный Воронеж".

В самом центре города, у торгового центра "Галерея Чижова", пешеходы передвигались босиком.

Потоп в Воронеже 28.04.2019."Галерею Чижова" затопило после сильного ливня. Видео: Александр Литвиненко, "Типичный Воронеж".

- После таких ливней вода моментально уйти не может, - комментирует официальный представитель городской администрации. - На это требуется определенное время. Все по-настоящему проблемные места мониторятся управами районов, в случае необходимости туда направляется спецтехника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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