Воронежцы показали в соцсетях последствия ливня
Сегодня, 28 апреля, Воронеж накрыл мощный ливень. Сразу после его ухода соцсети заполнили фотографии внушительных луж на дорогах. Таковые, например, наблюдали на улице Моисеева.
Фото: "Аварии ДТП Воронежа".
Еще больше воды было на улице Иркутской.
Фото: Роман Мельников, "Аварии ДТП Воронежа".
Ростовскую тоже накрыли лужи.
Фото: Анна Назарьева, "Типичный Воронеж".
В самом центре города, у торгового центра "Галерея Чижова", пешеходы передвигались босиком.
Потоп в Воронеже 28.04.2019."Галерею Чижова" затопило после сильного ливня. Видео: Александр Литвиненко, "Типичный Воронеж".
- После таких ливней вода моментально уйти не может, - комментирует официальный представитель городской администрации. - На это требуется определенное время. Все по-настоящему проблемные места мониторятся управами районов, в случае необходимости туда направляется спецтехника.
ИСТОЧНИК KP.RU