Жители сел вокруг сгоревшего под Воронежем склада «Магнита» жалуются на падение напора воды

СЕГОДНЯ 19:02 2019-04-28T19:03:29+03:00

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Под Воронежем в селе Нечаевка Новоусманского района с 8 утра продолжается тление на сгоревших площадях распределительного центра сети магазинов «Магнит». Напомним, пожар на площади 42 тысячи квадратных метров вспыхнул в полночь с 27 на 28 апреля. Пожарные смогли локализовать пламя только к 4 часам утра, а ликвидировали открытое горение лишь к 8 часам. Огонь полностью уничтожил склад со всем товаром, без работы остались почти тысяча сотрудников.

Все это время на месте ЧП продолжается работа пожарных – машины заливают тлеющее пепелище. Для этого используют ближайшие скважины – в селах Нечаевка, Александровка и Отрадное. Из-за этого в кранах местных жителей резко упал напор воды: об этом люди сообщают в соцсетях. Местные жители видят в происшедшем и проявление возмездия.

- На Пасху такое не случайно... Говорят, это за то, что они («Магнит»- Авт.) отказали в помощи приходу Александра Невского, с очень хорошим, верующим, добрым и "правильным" священником, многодетным, который едва выживает с большой семье и, который обращался к ним. Сам храм находится прямо напротив этого склада! Возможно, просто слухи... Христос Воскресе! ...и Слава Богу за все! – такое сообщение разместили в группе «Поселок Отрадное» соцсети «Вконтакте»…

ИСТОЧНИК KP.RU