2019-04-28T19:03:29+03:00
Происшествия

Жители сел вокруг сгоревшего под Воронежем склада «Магнита» жалуются на падение напора воды

С ночи воду качают изо всех окрестных скважин и продолжают заливать тлеющие площади
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото ГУ МЧС по Воронежской областифото ГУ МЧС по Воронежской области
Изменить размер текста:

Под Воронежем в селе Нечаевка Новоусманского района с 8 утра продолжается тление на сгоревших площадях распределительного центра сети магазинов «Магнит». Напомним, пожар на площади 42 тысячи квадратных метров вспыхнул в полночь с 27 на 28 апреля. Пожарные смогли локализовать пламя только к 4 часам утра, а ликвидировали открытое горение лишь к 8 часам. Огонь полностью уничтожил склад со всем товаром, без работы остались почти тысяча сотрудников.

Все это время на месте ЧП продолжается работа пожарных – машины заливают тлеющее пепелище. Для этого используют ближайшие скважины – в селах Нечаевка, Александровка и Отрадное. Из-за этого в кранах местных жителей резко упал напор воды: об этом люди сообщают в соцсетях. Местные жители видят в происшедшем и проявление возмездия.

- На Пасху такое не случайно... Говорят, это за то, что они («Магнит»- Авт.) отказали в помощи приходу Александра Невского, с очень хорошим, верующим, добрым и "правильным" священником, многодетным, который едва выживает с большой семье и, который обращался к ним. Сам храм находится прямо напротив этого склада! Возможно, просто слухи... Христос Воскресе! ...и Слава Богу за все! – такое сообщение разместили в группе «Поселок Отрадное» соцсети «Вконтакте»…

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Села, рядом со сгоревшим под Воронежем складом «Магнита», заволокло дымом
В Воронежской области могут запретить охоту на сурка-байбака
Три воронежца назвали незнакомцам код из СМС и лишились денег
Жителя Воронежской области будут судить за слишком рьяную защиту своего дома
Житель Воронежской области сел за руль без прав и угробил пассажира
На Воронеж обрушилась гроза с градом
Дирекция воронежской торговой сети «Магнит» пообещала обеспечить работой сотрудников сгоревшего склада
Ребят из Воронежского детского дома угостили пасхальными куличами
В Воронеже подсветили Ильича на главной площади города
В ДТП на трассе в Воронежской области погиб 56-летний москвич и пострадали еще шесть человек
В Ленинском районе Воронежа уже косят газоны
В Воронеже пройдет кофейный фестиваль